İlçeyi daha güzel ve zengin görünüme kavuşturmak için kolları sıvayan Didim Belediyesi, kent genelinde kışlık çiçeklerin ekimine başladı.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Didim Belediyesi’ne ait Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı’nda üretilen mor ve yeşil renkteki süs lahanaları, ilçedeki refüj ve kavşaklara dikildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığımızda ürettiğimiz mor ve yeşil süs lahanaların, ilçemizde bulunan orta refüj ve kavşaklara dikimini gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilçemizi görsel açıdan zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.