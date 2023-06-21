Aydın’ın Didim ilçesinde kamp yapan vatandaşlar jandarma tarafından orman yangınlarına karşı bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle birlikte, yaz mevsimi ve turizm sezonunun başlamasıyla artan nüfus yoğunluğu dikkate alınarak Didim ilçesi Akbük bölgesindeki umuma açık alanlarda kamp yapan vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu. Vatandaşlara ormanlık alanlarda yangına karşı duyarlı ve dikkatli olmaları, gelecek nesillere temiz çevre temiz doğa bırakılması ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hakkında bilgilendirmeler yapılarak, yangın riski oluşabilecek tüm alanlarda dikkat edilmesi gereken hususları içeren el broşürü, çocuklara da Jandarma boyama kitabı dağıtıldı.