Didim Belediyesi ilçede faaliyet gösteren bir otelin sahil kesimine yaptığı kaçak beton yapıyı yıktı.

Didim Belediyesi sahil kesiminde yer alan kaçak yapıların yıkımına başladı. Bu kapsamda Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde yer alan bir otelin sahip kesimine yaptığı ve restoran olarak kullandığı beton yapımının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım çalışmasını Belediye Başkanı Hatice Gençay, Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ve Ali Çelik ile bazı birim müdürleri katıldı. Beton yapının yıkımı iş makinesiyle yapılırken, moloz döküm işi de otel tarafından yapılacak.

Yıkımlar ilgili konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "2005-2006 yılında bir işletme tarafından yapılarak işgal edilmiş olan bir yer. Daha öncesinde uyarıların yapıldığı söyleniyor. Uyarılar kayıtlarda da mevcut. Bütün sahilleri halkın kullanımına açacağız diye yola çıkmıştık. Gerekli çalışmalara da başladık. İşgal edilmiş olan yapıları yıkarak halkın kullanımına açıyoruz. Kaçak yapılaşmaya, işgallere karşıyız. Gelip işgal ederek oraların sahibi olmayacaklar, sahiller halkın kullanımına açık olacak. Halkın kullanması için tüm sahillerin kiralama işlemini yaptık ve Didim Belediyesi olarak halka biz hizmet vereceğiz. Şahıslar değil. Halkın daha rahat gelip denizden faydalanması için gerekli tüm her şeyi yapacağız zaten. Buradaki sahil komple temizlenecek, işgallerin tamamı kalkacak. Bu konuyla ilgili de otel yöneticileri de gereğini yaptılar zaten. Ben ondan dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Şu anda onlarla beraber yıkıyoruz. Yani bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Kavga yok, gürültü yok. O insanlara da doğru anlattığımız zaman doğru şeyleri yapabiliyorlar" dedi.

Başkan Gençay ilçedeki bu tür kaçak yapıların yıkım süreçlerin devam edeceğini belirtti.