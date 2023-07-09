Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, ünlü markalara ait 120 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde F.L. isimli şüphelinin kaçak parfüm sattığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahsın pazar tezgahında ünlü markalara ait 120 adet kaçak parfüm ele geçirdi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli F.L. hakkında adli işlem başlatıldı.