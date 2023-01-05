Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan 3 şüpheli Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan 3 şüpheli Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ” suçundan aranan T.D, A.P ve K.Ü isimli şahıslar Akbük Mahallesi’nde yapılan operasyonda yakalandı. Göz altına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Aydın’a götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.