Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan 3 şüpheli Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan 3 şüpheli Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ” suçundan aranan T.D, A.P ve K.Ü isimli şahıslar Akbük Mahallesi’nde yapılan operasyonda yakalandı. Göz altına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Aydın’a götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.