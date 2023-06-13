Sosyal belediyecilik projeleri çerçevesinde tarımda örnek uygulamalarını hayata geçiren Didim Belediyesi, ikinci kez buğday hasadı yapmanın sevincini yaşadı.

Didim Belediyesi tarafından Balat Mahallesi’nde bulunan 74 dönümlük araziye geçtiğimiz aylarda yeniden ekimi yapılan buğdayların hasadı gerçekleştirildi. Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasatta, 30 tonu aşkın buğday elde edilmesi planlanırken, hasadın tamamlanmasının ardından işlenecek buğdaylar, un ve bulgur olarak hazırlanacak. Hazırlanacak un ve bulgurlar, Didim Belediyesi’nin patentli markası olan ’Didyma’ etiketi altında Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Yapılan hasatla ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “İlk olarak 2021 yılında ekmiş olduğumuz buğdayların hasadını geçen yıl gerçekleştirip ilk ürünlerimizi elimize almıştık. Bu yıl tarlamızda ikinci hasadımızı gerçekleştiriyoruz. 30 tonu aşkın ürün almayı planlıyoruz. Elde edeceğimiz ürünleri işleyerek un ve bulgur olarak hazırlayıp “Didyma” markamız adı altında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtarak aile bütçelerine katkıda bulunacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hasada Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener katıldı.