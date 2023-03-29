Aydın’ın Didim ilçesinde hububat ekili arazilerde zararlı ve hastalık konularında denetim gerçekleştirildi, çiftçiler bilgilendirildi.

Önemli tarım kentleri arasında yer alan Aydın’da üreticiler ekimlerini gerçekleştirirken, hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde bilgilendirme ve uyarılar yaparken, hububat ekili arazilerde de kontrollerini sürdürüyor. Yapılan kontrol ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlçemiz hububat ekili arazilerde hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerimiz devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.