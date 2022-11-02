Aydın’ın Didim ilçesinde üç ayrı işyerinden hırsızlık yapan şebeke emniyetin operasyonuyla yakalanırken, gözaltına alınan 4 hırsızdan 3’ü tutuklandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde üç ayrı işyerinden hırsızlık yapan şebeke emniyetin operasyonuyla yakalanırken, gözaltına alınan 4 hırsızdan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim’de farklı yer ve tarihlerde üç ayrı işyerine girerek diz üstü bilgisayar ve farklı eşyalar çalan şebekeyi takibe alan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş grup amirliği ekipleri hırsızları saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan B.B, S.Ç, E.K, ve A.Ö suçlarını kabul ederken çaldıkları eşyalardan ele geçirildi. Yakalanan hırsızlar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K adli kontrol şartıyla serbest kalırken, B.B, S.Ç, ve A.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.