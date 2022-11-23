Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği(DİHAD, HAYTAP ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle “Hayvan Haklarını Savunabilmek” konulu bir panel düzenlendi.

Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği(DİHAD, HAYTAP ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle “Hayvan Haklarını Savunabilmek” konulu bir panel düzenlendi.

ADÜ Didim yerleşkesinde düzenlenen panele Didim Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Metin Polat, DİHAD Başkanı Bilal Süren, HAYTAP Didim Temsilcisi Umut Taş, Köpek Eğitmeni Can Özyiğit konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panelde DİHAD Başkanı Bilal Süren; “HAYTAP ve DİHAD görevleri ülke koşullarında sokak hayvanları diye tabir edilen sahipsiz hayvanların haklarını korumak, onların yaşam haklarını koruyacak yasaların düzenlenmesini sağlamaya çalışmaktır. Sokak hayvanları deyince ilk akla gelen kedi ve köpeklerdir. Aslında ülkemizdeki sorunlar sadece kedi ve köpeklerin sorunları değildir ancak görünürde kedi ve köpekler olduğu için onların sorunlarına daha çok eğilebiliyoruz. Kentlerin sokaklarına terk edilen kedi ve köpekler ülkemizdeki bazı yasalarla yaşam hakları güvence altına alınmaya çalışılıyor. 5199 diye çok bilinen gündemde olan bir yasamız var. Tüm eksiliklerine rağmen bu yasa çok önemlidir. Bu yasa kentlerin sokaklarında yaşamak zorunda kalan kedi ve köpeklerin haklarını güvence altına almaya çalışıyor. Sokaklardaki köpekleri toplayın şikayeti anayasaya karşı işlenmiş bir suçtur. Bu suçu işleyenleri Tarım İlçe Müdürlüklerine veya Emniyet birimlerine bildirebilirsiniz. Sokaklarda yaşayan kedi-köpekler belirli koşullarda toplanabilir. Bu yetki de İlçe Tarım Müdürlükleri ve belediyelerde bulunmaktadır. Sadece tedavi sürecince alınan patili canlarımız tedavileri sonrası alındığı yere bırakılır. İnsan hakları evrensel beyannamesi olduğu gibi hayvan hakları evrensel beyannamesi de bulunmaktadır. 1978 yılında kaleme alınan hayvan hakları evrensel beyannamesi 1990 yılında Paris’te imzalandı. Ülkemiz de bu beyannameye imza atan ülkeler arasındadır. Ancak yaşam hakkını korumada gerekli hassasiyeti gösteremiyoruz. Doğadaki hayvanlar ile birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.

Köpek Eğitmeni Can Özyiğit ise konuşmasında “Hayvan sahiplenmede 2 koşul gerçekleştirilmeli. 1.’si doğru hayvanı sahiplenmeli, 2.’si ise maddi ve manevi güce sahip olunmalıdır. Gerekli şartlar sağlanmadan sahiplenilen, satın alınan hayvanlar sokaklara terk edilmelerinde büyük etkendir. Hayvan sahiplenmeden önce 3 temel kaynağa ihtiyacımız vardır. Vakit, nakit ve eğitime ayıracak sabır ve emeğe ihtiyacımız vardır. Kediler ve köpekler ne kadar seversek sevelim büyük maddi külfet ile gelirler. Bu şartları yerine getirmeden sahiplenen hayvanların akibeti sokaklar olmaktadır. Sokak hayvanları diye ele aldığımız sorunların hemen hemen hepsi insan kaynaklı sorunlardır. Görevlerini yerine getiremeyen belediyeler, fütursuzca hayvan yetiştiren işletmeler bu sorunun temel kaynağıdır. Sokak hayvanları ile birlikte yaşıyoruz ve birlikte yaşamanın belli şartları var. Birbirine saldıran köpekler, köpeklerden korkan insanlar aslında hiçbir zaman sorun değildir. Sorunu çözmenin en temel yollarından biri temel gıda ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Barınma ve beslenme sorunu olmayan köpek hiçbir zaman problem yaşamaz ve yaşatmaz“ ifadeleri kullandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Yerleşkesi öğrencileri panele interaktif katılarak konuya duyarlı olduklarını hissettirdi. Didim Belediyesi hayvan barınağına yapacakları bir ziyaretle destek olma kararı alındı.