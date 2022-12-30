Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre göçmen kaçakçılığı suçundan aranan; Balat Mahallesi’nde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. ile Akköy Mahallesi’nde hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.