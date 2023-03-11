Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında batan lastik botta hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 5’e yükseldi. Afrika uyruklu olduğu öğrenilen kayıp göçmenler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, su alması sebebiyle Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında battı. Sahil Güvenlik Komutanlığına, Didim açıklarında lastik botun su aldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye 1 gemi ve 2 sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede verilen koordinata giden ekipler, 1’i çocuk 10 düzensiz göçmeni kurtardı. 1’i hamile 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Afrika uyruklu olduğu öğrenilen kayıp göçmenler için arama kurtarma çalışmaları devam ederken 1 kişinin daha kurtarıldığı ve toplam kurtarılan sayısının 11’e yükseldiği öğrenildi. Kurtarılan göçmenlerin 10’u tedavilerinin ardından işlemleri için emniyete götürülürken 1 göçmenin hipotermi sebebiyle hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ederken 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Batan botta bulunan diğer 21 kişinin bulunması için çalışmalar koordineli olarak devam ederken, hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı ise 5’e yükseldi.

Yapılan ilk belirlemelere göre düzensiz göçmenlerin grup halinde organizatörler tarafından İzmir’den Didim’e getirildiği ve yasa dışı yollar ile Yunan adalarına götürülmeye çalışıldığı öğrenildi.