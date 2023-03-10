Aydın’ın Didim ilçesinde fidan desteği alan üreticilerin bahçelerinde denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde üreticilere verilen destekler devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bir yandan destekleri üreticilere ulaştırıyor, bir yandan ise saha kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler, ilçe genelinde sertifikalı fidan desteği alan üreticilerin bahçelerinde kontrol gerçekleştirdi.

Denetimler ile ilgili Didim İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Sertifikalı Fidan Desteği çerçevesinde bereketli topraklarımızda yeni tesis edilen zeytin bahçelerinde kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yeni dikilen her fidan geleceğimize umut ve nefes olsun” ifadeleri yer aldı.