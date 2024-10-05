Aydın’ın Didim ilçesinde üçüncüsü gerçekleştirilen “Dünya Didim’i Seviyor” festivaline katılan ülke temsilcilerine ve sponsorlara teşekkür belgesi verildi.

Didim’de Eylül ayında gerçekleştirilen 3. Dünya Didim’i Seviyor Festivali’ne katkı sunan sponsorlar, festivale katılan ülkelerin vatandaşları ile festivalde emeği geçen personellere teşekkür belgesi verildi. Tören kapsamında ilk olarak sponsor firmalarına belgeleri İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından verildi. Yabancı ülke vatandaşlarının temsilcilerine ise belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Festivalde emeği geçen personele ise belgelerini ise Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız verdi. Tören sonrasında konuşan Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri festivali, gelecek yıl daha güzel yapmaya gayret edeceklerini ifade ederek, emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca’nın yanı sıra, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB) Başkanı Simge Kamacı, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ile festivale katılan yabancı ülke vatandaşlar katıldı.