Aydın’ın Didim ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetim yapılırken, denetim ekipleri de fırsatçılara geçit vermiyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetim yapılırken, denetim ekipleri de fırsatçılara geçit vermiyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Harekete geçen denetim ekipleri stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetimlerine devam etti. Market ve gıda işletmelerini gezen ekipler depoları ve fiyat etiketlerini kontrol etti.