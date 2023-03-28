Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü dolayısıyla ’Seninle Evlenir Miyim?’ adlı komedi oyununu Didimlilerle buluşturdu.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi salonunda ücretsiz olarak sahnelenen oyuna Didimliler yoğun ilgi gösterirken salonda boş yer kalmadı. Salonun dolmasından dolayı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP İl başkan yardımcısı Okan Kılıç ve bazı meclis üyeleri oyunu izlemek için gelenlere yer vererek oyunu izleyemedi. Barbaros Uzunöner’in yazıp yönettiği ve Şebnem Özinal ile Yosi Mizrahi oynadığı oyun, birbirlerine zıt karakterlere ve yaşam tarzlarına sahip olan Baran ve Cansu bir gün vapurda karşılaşması sonucu yaşanan aşka dair komik durumları anlatırken, izleyen herkese de ’bizi anlatıyor’ dedirtti. İki perdelik oyunun sonunda Başkan Atabay oyunculara çiçek vererek tebrik ederken, Didimlilerde alkışlarla oyuncuları kutladı.