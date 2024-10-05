29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları kapsamında Didim’de 101 kişiyle zeybek oynanacak. 29 Ekim’de sahnelenecek gösteri öncesinde Kent Meydanı’nda hazırlık çalışmaları sürüyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı Didim’de halk oyunu şöleniyle kutlanacak. Halk oyunları ekibi sorumlusu Sinan Çetin’in öncülüğünde 101 kişiyle zeybek gösterisinin hazırlıklarına başlandı. Didim kent meydanında bir araya gelen yediden yetmişe 101 kişi zeybek oynadı. "Zeybek bilmeyen kalmasın" sloganıyla gerçekleştirilen kursa katılan kursiyerler, Ege kültürünün yapı taşlarından zeybek oyununu eğitmen Sinan Çetin’den öğrendi. Senkronize şekilde oyunun oynanması için Çetin tarafından kursiyerlere eğitimler verildi. Cumhuriyetin 101. yılında 101 kişiyle sergilenecek zeybek oyunun hazırlıklarının Ekim ayı içerisinde devam edeceği öğrenildi.