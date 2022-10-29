Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda sigara ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda sigara ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışmalar devam ediyor. Didim ilçesinde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden M.A ve T.A isimli şüpheli şahıslara yönelik olarak 2 işyerinde eş zamanlı olarak arama ve yakalama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramalarda 95 kilogram açık tütün, 18 bin 980 adet doldurulmuş makaron, 4 adet sigara sarma aparatı, 68 paket tütün sarma kağıdı, 1 adet tütün piposu, 1 adet elektronik tartı, 199 adet ağızlık ele geçirildi. Şüpheli M.A ve T.A isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.