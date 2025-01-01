Aydın’ın Didim ilçesinde yeni yıl tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince 8 aranan şahıs yakalandı, 2 araç trafikten men edildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim ilçesinde yeni yıl tedbirleri kapsamında 89 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince 2 bin 603 şahıs ve 617 aracın sorgusu yapıldı. 1 otel, 15 umuma açık mekan, 9 tekel bayii kontrol edildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı, 2 araç trafikten men edildi ve 10 bin 838 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ise 1 işletme hakkında da işlem yapıldı.