Aydın’ın Didim ilçesinde motosikletli, silahlı saldırganların ateş açması ile başlayan olayda saldırıya uğrayan kişilerce takip edilen motosikletteki bir kişi, aracın çarpması sonucu öldü. Araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi olay yerinden araç ile kaçtı. Şüpheliler Muğla’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde motosikletli, silahlı saldırganların ateş açması ile başlayan olayda saldırıya uğrayan kişilerce takip edilen motosikletteki bir kişi, aracın çarpması sonucu öldü. Araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi olay yerinden araç ile kaçtı. Şüpheliler Muğla’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Didim’deki bir marinadaki işletmede kahvaltı yapan, üç ayrı suçtan araması bulunan S.G., eşi C.G. ve S.B. hakkında resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık kaydı bulunan M.C.B., hırsızlıktan kayı bulunan Ö.K. ve G.K isimli şahıslar kahvaltı sorası otoparktaki araçlarına bindikleri sırada motosikletli ve kasklı iki erkek tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında Ceren Güzel isimli şahıs sol ayak bileğinden silahla yaralandı. Silahlı saldırıda bulunan motosikletli kasklı iki şahsın motosiklete binerek kaçmaya başlaması üzerine Sezgin Güzel saldırıya uğradıkları aracıyla motosikleti kovalamaya başladı.

Kovalamacada Didim Altınkum girişine geldiklerinde Sezgin Güzel’in aracı ile motosiklete hızlıca çarpması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Motosiklette bulunan 39 yaşındaki Sidal Savaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayı gerçekleştiren Sezgin Güzel yaralı olarak araçtan çıkarak olay yerinden firar etti ve 34 DLL 527 plakalı araçla olay yerinden kaçtı. Şüphelinin olay yerinden kaçması sonrası Muğla ve Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin Muğla’ya gelme ihtimali üzerine teyakkuza geçtiler.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan PTS-KGYS çalışması sonrası araç Menteşe Sanayi Sitesi karşısındaki alışveriş merkezi önünde yakalandı. Araç içerisinde bulunan V.E. (39) Ö.Y (34) ve S.Ş. (38) isimli şahıslar yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada kanlı bezlerin olduğu görüldü.

V.E. isimli şahısla yapılan görüşmede, S.G. isimli şahsın düzenlenen silahlı saldırıda sol ayağından yaralandığını, daha sonra araçla şüpheli şahıslara çarptığını belirtti. Yaralı ve aranması olduğu için kendi imkânları ile Muğla Menteşe ilçesinde stadyum karşısındaki Üntaş Rezidansta faaliyet gösteren 41 yaşındaki plastik cerrahisi M.A’ya ait muayeneye tedavi için geldiklerini belirtti.

Plastik cerrahide yakalandı

M.A. isimli doktorun S.G. isimli şahsı ameliyat ettiği, bu ameliyat için Muğla’ya birlikte geldikleri, 24 yaşındaki V.Ö.’nün üçüncü şahıslar aracılığıyla 200 bin TL para gönderdiğini belirtti. Muayene salonuna gelen Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri S.G. isimli şahsın sol ayak bileğinden çekirdek parçaları olduğu değerlendirilen metal parçaları çıkarıldığı görüldü.

Plastik cerrahi doktoruna 200 bin TL

S.G’nin tedavisi sürerken tedavi ücreti olarak 200 bin TL gönderen V.Ö.’nün muayene salonuna gelmesi üzerine yakalandı. Olayla ilgili olarak şüpheli 5 şahıs Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Muğla’dan Didim KOM Grup Amirliğine teslim edilmek üzere Didim’e götürüldü.

Doktor hakkında adli işlem

M.A. isimli şüpheli doktor hakkında TCK 280 (Sağlık Mensuplarının Suçu Bildirmesi) suçundan Muğla Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Hamdibey Polis Merkezi Amirliğince adli işlem yapılacağı açıklandı.