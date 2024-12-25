Aylardır kuraklık nedeniyle yağışa hasret günler yaşanan Aydın’da yaklaşık 48 saattir devam eden yağışlar sevinidrirdi. Meteorolojinin uyarıları üzerine yağışlardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Didim Belediye ekipleri geceyi sokakta geçridi. Ekipler sürekli mazgal ve rogarların ağızlarında biriken yaprak ve talaşları temizleyerek taşkın ve su baskını yaşanmaması için önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Aydın ili çevresinde yapmış olduğu kuvvetli yağış uyarısının ardından Didim Belediyesi harekete geçti. Kuvvetli yağışlardan kaynaklı olarak meydana gelebilecek sel baskınları ve olumsuzluklara karşı tüm birimleri ile teyakkuza geçen Didim Belediyesi ekipleri, ilçenin birçok noktasında bulunan mazgallarda temizlik çalışması yaptı.

Didim’de yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Didim Belediyesi olarak birçok noktada mazgal temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Aydın ve çevresinde yaptığı kuvvetli yağış uyarısı sonrasında tüm birimlerimizle teyakkuzda, olumsuzluklara karşı hazırlıklı durumdayız” ifadelerini kullandı.