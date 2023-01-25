Aydın’ın Didim ilçesinde deniz gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar önce denetlendi, sonra su ürünleri avcılığı ile ilgili bilgilendirdi.

Aydın’ın Didim ilçesinde deniz gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar önce denetlendi, sonra su ürünleri avcılığı ile ilgili bilgilendirdi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, balıkçılara yönelik denizde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibimizle denizde gerçekleştirdiğimiz denetimde muhtelif balıkçılar kontrol edilerek belge ve ürün kontrolü yapıldı. 5/1 numaralı Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ ve 5/2 numaralı Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı” ifadelerine yer verildi.