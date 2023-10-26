Didim Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama etkinlikleri çerçevesinde “Atatürk en sevdiği şarkılar ve Vals gösterimi” Didimlilerin büyük beğenisini topladı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Didim Belediyesi’nin düzenlediği kutlama etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Apollon Tapınağı çevresinde “Atatürk en sevdiği şarkılar ve Vals gösterimi” gerçekleştirildi. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan yardımcıları, CHP’li meclis üyeleri, bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik öncesinde konuşan Başkan Atabay her türlü engellemelere rağmen laik Cumhuriyetin 100. yılına girildiğini ve Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını ifade etti. Atabay “Atatürk’ün kurduğu bu cumhuriyet yaşayacaktı. O’nun kurduğu bu cumhuriyetin ne kadar sağlam temelleri üzerine kurulduğunu bugün etrafımıza baktığımızda görüyoruz. Bugün Irak, Suriye, Ürdün gibi ülkelerin durumu ortada; tek adam mantığının olduğu ülkeler ortada; Ulu Önder bu Cumhuriyeti halka emanet etmiştir. Bu Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Çünkü o’nun dediği her şey çıktı. Bizler gücümüzü ve beraberliğimizi asla ekşitmeyeceğiz. Tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vals gösterimi gerçekleştirildi. Vals gösterimi Didimlilerin büyük beğenisi topladı. Ardından Didimin yerel müzisyenlerinden oluşan grup solist Özlem Yeşil eşliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.