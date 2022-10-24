Aydın’ın Didim ilçesinde 2017 yılında arkadaşıyla birlikte denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ahmet Sakak’ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan olayın tek şüphelisi ve tutuklu Süleyman Uçar, kasten adam öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde 2017 yılında arkadaşıyla birlikte denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ahmet Sakak’ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan olayın tek şüphelisi ve tutuklu Süleyman Uçar, kasten adam öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Didim Akbük Mahallesi’nden 2017 yılında arkadaşıyla birlikte denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ahmet Sakak’ın (34) 4 yıl sonra 2021 yılında denizin dibinde kafatası ve kemikleri bulunmuştu.

İddialara göre, Akbük Mahallesi’nde ticari balık teknesi işleten Ahmet Sakak, çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda iş ortağı olan Süleyman Uçar (32) ile birlikte 2017 yılında denize açılmış, denize açılmalarının ardından birkaç saat sonra Uçar, Akbük iskelesine yalnız dönerken Sakak’tan bir daha haber alınamamıştı. Ahmet Sakak’ın ailesi ve o dönem nişanlısı Özlem Karademir ise Sakak’ın bulunması ve olayın araştırılması için TV programlarına çıkarak yardım istemiş ve olayla ilgili olarak o dönem gözaltına alınan Uçar ise sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Deniz patlıcanı toplanırken, kemikleri bulunmuştu

Aradan geçen 4 yılın sonunda 2021 yılında Akbük açıklarında deniz patlıcanı avcıları tarafından tesadüf sonucu bulunan kafatası ve kemiklerle ilgili olarak Sahil Güvenlik ve Emniyet güçlerine haber verildi. Olayın Sahil Güvenlik’e bildirmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede 11 balık adamla arama çalışması başlatmış, yapılan çalışmalarda dalgıçlar farklı bir bölgede denizin dibinde bu kez telle tekne aküsüne bağlanmış durumda insan kemikleri ve ayakkabı bulunmuştu. Deniz dibinden yüzeye çıkmaması için ağırlık olsun diye aküye bağlanmış durumda bulunan insan kemikleri ve ayakkabı kıyıya çıkarılarak incelemeye alınmıştı. Sakak’ın babasından alınan DNA testi sonrasında, iskeletin Ahmet Sakak’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye’ye giriş yaparken tutuklandı

Olayla ilgili gözaltı kararı çıkartılan Süleyman Uçar ise yurt dışından Türkiye’ye giriş yaptığı an yakalanarak gözaltına alınmıştı. Uçar, poliste ve savcılıkta susma hakkını kullanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılık müebbet istedi

13 Ekim 2022 tarihinde Söke Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinayetin son duruşmasında Savcı, sanık Uçar için tasarlayarak ve kasten adam öldürme suçlarından müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti ise Kasten Adam Öldürme suçundan Uçar’a 25 yıl hapis cezası verdi. Karar, Uçar’ın avukatı tarafından istinaf mahkemesine taşındı.

"Verilen ceza tatmin etmedi"

Kararla ilgili olarak değerlendirme yapan Ahmet Sakak’ın ağabeyi Garip Sakak “Bu ceza bizi tatmin etmedi. Bu kişi, arkadaşını bilerek tasarlayarak öldürdü. Öldürdüğünü dahi halen itiraf etmedi. Hala suçunu kabul etmiyor. Tasarlayarak benim kardeşimi katletti, cezayı az buldum. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alması lazımdı, dava sonucu istinafa gitmiş, biz daha bu işi peşindeyiz. Karara biz de gerekirse itiraz edeceğiz. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.