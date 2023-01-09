Didim Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapılırken, toplantıda amatör spor kulüplerine yapılacak yardım tutarı 913 bin TL olarak belirlendi.

Didim Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapılırken, toplantıda amatör spor kulüplerine yapılacak yardım tutarı 913 bin TL olarak belirlendi.

Gündemin ilk maddesinde meclis üyelerinin ’huzur hakkı’ ücreti görüşüldü. Komisyon raporu sonucunda belediye başkanın brüt maaşının günlük tutarının üçte biri olması istendi. Komisyondan gelen madde oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin diğer maddesinde ise amatör spor kulüplerine sporu teşvik amacı ile 6360 sayılı yasa gereği yapılacak nakdi yardım ele alındı. Amatör spor kulüplerinin başarı ve sıralamasına göre 913 bin TL ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesinde ise ’2023 yılı için belirlenen aile cüzdanı ve nikah ücretlerinde yeniden güncelleme’ konusu ele alındı. Oy birliği ile kabul edilen gündem maddesinde komisyon raporuna göre aile cüzdanın ücreti 445 TL olurken dosya masrafı 75 TL olarak güncellendi. Belediye nikah salonu 200 TL olurken, mekan ücretleri ise değişiklik gösterecek.