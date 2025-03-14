Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 82 bin 760 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Didim ilçesinde elektronik sigara/sigara imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli bir şahsın işyerinde ve ikametinde yapılan aramada, 82 bin 760 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 10 kg açık tütün/nargile tütünü, 15 adet elektronik sigara, 126 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik nargile cihazı, muhtelif miktarda paket sigara/puro, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 17 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.