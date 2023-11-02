Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ilçe jandarma komutanlıkları ile koordineli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ve Didim Sahil Güvenlik ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik koordineli çalışmada; Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından T.A ve T.A isimli şüpheli şahısların kullandığı başka bir ülke bayraklı yelkenli tekne ile düzensiz göçmenleri yasadışı olarak yurtdışına çıkaracakları Didim Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Didim Sahil Güvenlik ekiplerince Panayır Adası açıklarında durdurulan tekne içerisinde 78 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, organizatör 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısın çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.