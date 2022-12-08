Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevinde kalan 74 yaşındaki Arif Çukurovalı ile Zeynep Dönmez huzurevinde gerçekleştirilen merasimle evlendi. Nikahı Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın kıydığı düğün merasiminde Çukuroavalı çifti düğün pastası kesti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevinde kalan 74 yaşındaki Arif Çukurovalı ile Zeynep Dönmez huzurevinde gerçekleştirilen merasimle evlendi. Nikahı Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın kıydığı düğün merasiminde Çukuroavalı çifti düğün pastası kesti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi’nde kalan 74 yaşındaki Arif Çukurovalı ile Zeynep Dönmez dünya evine girdi. Huzurevinde gerçekleştirilen nikah merasimine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Aydın BŞB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır, Şube Müdürü Refik Taşkır, Huzurevi Müdürü Aytül Çelik ile huzurevi sakinleri ile çalışanları katıldı.

Arif Çukurovalı ile Zeynep Dönmez çifti alkışlarla salona gelirken, genç çiftin nikahını Başkan Atabay kıyarken, şahitliklerini ise Büyükşehir Belediyesi müdürleri yaptı. Genç çiftin nikahının ardından huzur evi sakini arkadaşları çifte merdane ve ayva hediye ederek şaka yaptı.

Genç çift düğün pastası kesmesinin ardından ilk dansını yaptı. Aydın BŞB orkestrası tarafından çalınan müzik eşliğinde huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Başkan Atabay ise yeni çifte bundan sonraki hayatından mutluluklar dileyerek, böyle bir mutluluğa ortak olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

74 yaşındaki Arif Çukurovalı ile Zeynep Dönmez ise hayatlarının ikinci baharını yaşadıklarını ifade ederek, kendileri için yapılan tüm hazırlıklardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.