Edinilen bilgiye göre; Didim Sedef koy mevkiinden lastik botla açılarak Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında yer aldığı 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri yapılan göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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