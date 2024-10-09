Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli karaya çıktıkları esnada yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Z.S.D., E.E., M.A.D. ve E.T. isimli organizatörler bir bot içerisinde Akköy Mahallesi sınırları içerisinde karaya çıktıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet 140 hp tekne motoru, 1 adet joker bot ve bota ait malzemeler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan 4 şüpheliden Z.S.D., E.E. ve E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A.D. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.