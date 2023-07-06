Aydın’ın Didim ilçesinde emniyet güçleri 9 günlük bayram tatilinde 35 ekip ile 965 devriye ve 10 bin aracın kontrolünü yaparken, devriyelerde çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalandı.

Bayram tatilinde turizm bölgelerinden tatilci akını yaşanırken, Didim’de turizm hareketliliği yaşandı. 9 günlük tatil boyunca Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerde huzur ve asayiş sağlanmasın da etkili oldu. Emniyet güçlerinde 9 günlük tatil döneminde 35 ekip 820 personel ile 965 devriye icra edilirken Yol Emniyet ve Kontrol Devriyelerinde 10 bin aracın kontrolü yapıldı.

Alınan trafik tedbirleriyle 2022 yılına kıyasla yaralanmalı kazalarda yüzde 20 düşüş yaşanırken, tatil sürecinde ölümlü trafik kazası olayı yaşanmadı. Devriye görevlerinde ise çeşitli suçlardan aranan toplam 37 şahıs yakalanırken, 197 umuma açık yer, 33 metruk bina ile 61 park ve bahçe kontrol edildi. Ayrıca uygulamalarda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 13 şahsa adli işlem yapıldı.