Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 36 düzensiz göçmen ile birlikte yakalanan 1 organizatör çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik koordineli çalışmada; Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca joker botta 1 organizatör ve 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.