Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramalarda 350 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın evinde yapılan aramalarda 350 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık kanuna muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi’nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden M.K.B. isimli şüpheli şahsın evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 350 litre kaçak içki, 1 adet damıtma aleti, 1 adet radyatör, 1 adet su pompası, 2 adet tüp, 3 adet jelikan bidon ve 1 adet ocak ele geçirilirken M.K.B. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.