30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Aydın’ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Aydın’ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreni düzenlendi.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve kamu kurumları amirleri katıldı. Düzenlenen törende ilçe protokolü tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam ederken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Dnz. Albay Ali Saçan gerçekleştirdi. Saçan konuşmasında Kurtuluş Savaşının simgesel isimlerinden örnekler vererek savaşın zor şartlarda kazanıldığına vurgu yaptı. Saçan “ Bugün yüce Türk ulusunun büyük fedakarlıklarla verdiği istiklal mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı büyük taarruzun 100’ncü yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü büyük bir gurur ve coşku ile kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. 30 Ağustos: dağıtılmış ve silahları alınmış bir ordudan yola çıkarak, her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve sonunda başarıyla taçlandırılmış Türk silahlı kuvvetlerinin gücünü tarihe kaydeden eşsiz bir zaferdir. 30 Ağustos zaferi; tarih boyunca, ortak değerler ve milli ülküler etrafında kenetlenen Türk milletinin, tarih sahnesine tekrar ve daha dinç bir şekilde çıkma kararlılığını bütün dünyaya ispatlamıştır. Bu zafer, milli varlık ve hukukumuzu bütün dünyaya kabul ettirmiş, yüce Türk ulusunun ve onun şanlı ordusunun vatanı ve bağımsızlığı uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer; sadece vatan topraklarının düşmandan kurtarılmasını sağlamamış aynı zamanda büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin de temelini oluşturmuştur. Atatürk kurtuluş savaşını kazanarak sadece Anadolu’yu ve Trakya’yı yeniden vatan yapmakla kalmamış aynı zamanda "ilk hedefi Akdeniz olarak belirleyerek, denizcilik kültürü bin yıla uzanan ve küçücük bir karaya hapsedilmek istenen milletimiz de yeniden denizlerle buluşturmuştur. 30 Ağustos; Türk ulusunun yazdığı kurtuluş ve hitamındaki kuruluş destanı ile Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık meşalesi, farklı coğrafyalarda esaret altında bağımsızlık hasretiyle yaşayan pek çok mazlum millete de ümit ışığı olmuştur” dedi.

Konuşmanın ardından tören sona ererken, İlçe protokolü de meydanda tebrikleri kabul etti.