Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, “ Göçmen Kaçakçılığı” suçundan aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Balat ve Akköy Mahallelerinde haklarında İ.G 5 yıl , F.N. 5 yıl ve Z.T. 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 3 şahıs yakalandı.

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