29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun kenti sardığı Didim’de kutlamalar, Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin gösterisiyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun kenti sardığı Didim’de kutlamalar, Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin gösterisiyle başladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıldönümünün kutlanacağı Didim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm kenti sardı. Kentte kutlamalar, Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin gösterileri ile başladı. Minik öğrenciler tarafından Didim Gençlik Merkezi’nde düzenlenen 29 Ekim Şöleni adlı gösteriye Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim İlçe Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, aileler ve vatandaşlar katıldı. Şiirlerin okunduğu ve dans gösterilerinin yapıldığı etkinlikte konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.