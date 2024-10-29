29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü Didim’de düzenlenen törenle kutlandı. Kent Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar kapsamında ilçe protokolü ilk olarak vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca gerçekleştirdi. Kuruca yaptığı konuşmada Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlattı. Kuruca sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetimiz 101 yaşında, 18 yaşındaki gibi genç ve dinamik, 1000 yaşındaki gibi kadim ve güçlü. Cumhuriyetimizin kıymetini, cumhuriyetimizin değerini, cumhuriyetimizin önemini anlamak için tarihten örnek vermeye gerek yok. Bugün yaşadığımız coğrafyanın gerçeklerini, yaşadığımız coğrafyanın ahval ve şeraitini bir göz atmak cumhuriyetinin değerini anlamaya yetiyor. Bugün dünyanın gözü önünde İsrail, Filistin’de kırk binden fazla Filistinliyi katlederek bir mezalim gerçekleştiriyor. Bu mezalim Lübnan’a da sıçramış durumda. Güney komşumuz Suriye 13 yıldır iç savaşla uğraşıyor. Hemen doğusuna geçtiğiniz zaman Irak 30 yıldır iç kargaşalar savaşlarla uğraşıyor. Hemen kuzey komşusu İran, İsrail’le savaşın eşeğinde çatışmalar başladı başlayacak. Hemen onların kuzeyine geçtiğiniz zaman Azerbaycan, Ermenistan arasında Azeri kardeşlerimiz analarının ak sütü gibi helal kendi topraklarını geri aldılar. Hemen kuzey komşularımız Rusya, Ukrayna’ya baktığımız zaman 2022’den beri devam eden iki yıl boyunca devam eden bir savaş orayı da gözyaşına ve kan gölüne çevirmiş durumda. Sadece bugün kendi coğrafyamızı analiz ettiğimizde cumhuriyetimizin değerini cumhuriyetimizin kıymetini yüz birinci yaşında çok daha iyi anlamış oluyoruz. İşte tam da bu yüzden 29 Ekim 1923’te kendi tarifiyle Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şeklini cumhuriyeti ilan ediyor ve bizlere armağan ediyor. Ne mutlu bizlere ki yüz bir yıl sonra Bu kadar zorlu bir coğrafyada Cumhuriyetimiz sayesinde hala dimdik, hala aynı güçte hala ayaktayız” dedi.

Konuşmanın ardından Ortaokul ve lise öğrencileri günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı; şiirler okudu. Kutlamalar kapsamında Halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu; minik öğrenciler hazırladıkları müzik gösterilerini sergiledi. Ortaokul öğrencilerinin Vals gösterisi ise büyük beğeni toplarken, 1923’ten günümüzde spor dalında başarı elde edilen ünlü sporcuların hayatları ve başarıları öğrenciler tarafından yansıtıldı. Kutlamalar kapsamında 29 Ekim Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeleri verildi. Tören, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Didim Kent meydandaki törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, oda başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, askeri erkan, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.