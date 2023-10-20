Aydın’ın Didim ilçesinde İnsansız Hava Aracı ile gerçekleştirilen faaliyette tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Akköy Mahallesi’nde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile icra edilen faaliyette bot ile yasadışı olarak Yunanistan ülkesinin Sisam adasına geçmeye çalışan 26 düzensiz göçmen bot ile yakalandı. Yapılan detaylı araştırma sonucu olayın planlayıcı ve organizatörü tespit edilirken, yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.