Aydın’da jandarma ekipleri yeni yıl öncesi yaptıkları operasyonda 235 litre etil alkol ele geçirdi.

Aydın’da jandarma ekipleri yeni yıl öncesi yaptıkları operasyonda 235 litre etil alkol ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl öncesi kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Didim ilçesinde bir şahsa yönelik işyerleri ve depoda arama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 235 litre etil alkol, 15,75 litre içki aroması, 1,5 Litrelik içki kiti,

294 adet halk sağlığını tehdit eden yasaklı bazı sahte eczacılık ve tıbbi ürün ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.