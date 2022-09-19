Edinilen bilgiye göre yasa dışı yollardan Didim üzerinden Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince Tekağaç mevkiinde yakalandı. Tekneden alınan Filistinli göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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