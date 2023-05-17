Didim Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Fener Alayı ve Zeynep Casalini konseri ile kutlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 104. yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Didim’de büyük bir coşku ile kutlanacak. Didim Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler çerçevesinde, 19 Mayıs Cuma günü Saat: 20.00’de Fener Alayı gerçekleştirilecek. Didim Belediyesi önünde başlayacak Fener Alayı, Cumhuriyet Kent Meydanı’nda son bulacak.

19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenecek Fener Alayı ardından saat 21.00’de Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda ünlü sanatçı Zeynep Casalini sahne alacak. Katılımın ücretsiz olacağı konserde Zeynep Casalini birbirinden güzel şarkılarını Didimliler için söyleyecek.

Tüm vatandaşları 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamaya davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tüm yurtta olduğu gibi, Didim’de de büyük bir coşku ile kutlayacağız. 19 Mayıs Cuma günü Saat 20.00’de Didim Belediyesi önünde Fener Alayına, Saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan Zeynep Casalini konserine tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı.