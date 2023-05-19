Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Didim’de “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından aranan ve hakkında toplam 17 yıl hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.