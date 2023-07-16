Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Didim Kent Meydanı’nda kutlandı.

Meydandaki kutlamanın dışında ilçe protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği çerçevesinde Balat ve Akyeniköy mahallelerindeki şehit mezarlarını ziyaret edip, dualar ederken ardından şehit aileleri ve gazilere de ziyaretlerde bulundu. Kent Meydanı’ndaki Kutlama çerçevesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın ardından Didim İlçe Müftülüğü personelince önce sela okundu, ardından Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Günün anlam ve önemine belirten konuşmayı yapan Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca; “15 Temmuz 2016 gecesi bu millet bir varoluş mücadelesi, bu devlet bir beka mücadelesi verdi. Ama zannetmeyin ki bu mücadele 15 Temmuz 2016 gecesi başladı ve o gece bitti. Bu mücadele yüzlerce yıldır devam eden bir mücadele. Bu mücadele iyiyle kötü arasında. Bu mücadele hak ile batıl arasında bu mücadele bizimle onlar arasında bir mücadele. Onlar kim mi? Onlar Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te son peygamberi şehit etmeye çalışanlar. Onlar 1915’te Çanakkale’de sözüm ona dünyanın gördüğü en büyük orduyla Osmanlı İmparatorluğu’nun kapısına dayananlar Sevr’i bir mazeret gösterip bizi paramparça etmeye çalışanlar. Onlar, ellerinde oynattıkları terör örgütleriyle bu memleketi bölmeye çalışanlar. Biz ise Bedir’de, Uhud’ta Hendek’te son peygamberi korumak için şehit düşenlerin torunlarıyız. Biz Anadolu’yu Türk yurdu olsun diye uğraşan, bunun için şehadet şerbeti içen Alparslan’ın Fatih Sultan Mehmet’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın askerlerinin torunlarıyız. Biz Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te PKK’nın IŞİD’in her türlü terör örgütünün karşısında dimdik duranlarız. Biz 15 Temmuz gecesinde elinde bayrak, göğsünde imanla karşısında kim olduğuna bakmadan devlet için, millet için, bayrak için şehit düşenleriz, gazi olanlarız. Bizlerle onlar arasında işte bu kadar büyük bir fark var. Yüzlerce yıl boyunca bizi bu topraklardan silmek için aynı oyuncular farklı kuklalar kullanarak farklı senaryolarla bizimle uğraştılar. Ellerinde bayraklar, göğsümde imanla bizim şanlı ordumuzun üniformasını çalan bizim şanlı ordumuzun tankını çalan bu hainlere karşı dimdik bir şekilde mücadele ettiler. Canlarını verdiler. Ama bayraklarını vermediler. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla meydanları o gece boyunca tıpkı bu gece olduğu gibi boş bırakmadılar ve bizler bir kere daha o hainlere, onları yöneten kuklacılarına gösterdik ki biz bin yıldır buradayız. Bin yıl daha burada olmaya devam edeceğiz Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi sonlandırırken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu memleket uğruna mücadele eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz gecesi yaşanılanlar belgesel olarak izlettirildi. Kutlama çerçevesinde vatandaşlara lokma ve ikramlarda bulunuldu. Geçen yıllara göre kutlamalara katılan vatandaşın ilgisinin az olduğu görüldü. Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen programa Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Saçan ve eşi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İlçe Jandarma Komutanı Gani Solak, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, kurum amirleri, oda başkanları ve az sayıda vatandaş katıldı.