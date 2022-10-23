Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve malzemeleri el geçirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve malzemeleri el geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Didim ilçesi Perşembe pazarında hakkında arama ve yakalama kararı olan 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışması başlattı. Yapılan operasyonda her kutuda 200 adet olmak üzere 62 kutu boş makaron, 508 adet tütün doldurulmuş satışa hazır makaron, 1000 gram TAPDK bandrollü açık tütün, 7 adet elde sigara sarma aparatı, 3 adet sigara saklama kutusu, 4 paket sigara sarma kağıdı, 13 bin 788 gram ağırlığında tütün, 2 adet elektronik tartı ele geçirildi. Yapılan baskında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli C.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.