Aydın’ın Didim ilçesinde toplanması yasak ve nesli tükenme tehlikesi altında olan salep soğanını topladığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde endemik bitkilerin korunması adına yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akyeniköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen devriye esnasında ekipler, 2 kişiden şüphelendi. Şüphelenilen şahısların çevresinde yapılan kontrollerde çuvalların içerisinde nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan yaklaşık 10 kilogram salep soğanı tespit edildi. Şüpheliler S.Y. ve Z.T. hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununun "Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması" maddesine istinaden işlem yapıldı. Ayrıca ele geçirilen salepler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.