Aydın’ın Didim ilçesinde 10 farklı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde fiziki takip sonucu 10 farklı suçtan araması bulunan M.Ö. isimli şahıs yakalandı. 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, 2 adet bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yalan tanıklık, başkasının bir malını ve teslimini veya malın alınmasına karşı koyma, hakaret, basit yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından araması bulunan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.