Didim Ziraat Odası’nda meclis ve yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirilirken, tek liste ile yapılan genel kurulda mevcut oda başkanı Hilmi Yıldırım güven tazeledi.

Didim Ziraat Odası’nda meclis ve yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirilirken, tek liste ile yapılan genel kurulda mevcut oda başkanı Hilmi Yıldırım güven tazeledi.

Didim Ziraat Odası’nın delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçilen yeni delegelerle odanın genel kurulu yapıldı. Oda binasında gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Germencik Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zülfikar Metin yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gerçekleştirilen genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporları okunup ibra edildi. 2023 yılı tahmini bütçesi 578 bin 400 TL olarak denk bütçe şeklinde kabul edildi. Gündemde son olarak meclis üyesi seçimi ve oda yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan seçimler neticesinde 16 kişilik delege listesinden 14 kişi asil 2 yedek üye seçildi. Ardından yapılan yönetim kurulu başkanı seçiminde ise mevcut oda başkanı Hilmi Yıldırım yeniden seçilerek güven tazeledi. Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde de, İbrahim Barış, Necip Akay, Yunus Yalçın ve İmadettin Çepken yer aldı.