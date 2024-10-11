Didim’de bu yıl 6. Düzenlenen “Didim Zeytin Festivali” renkli görüntülerle başladı. 3 gün sürecek olan ve ilçede yetiştirilen zeytin ve zeytin yağının tanıtılacağı etkinliğe katılım yoğun oldu.

Didim Kaymakamlığı, öncülüğünde bu yıl 6. düzenlenen Didim Zeytin Festivali başladı. 11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival açılış korteje ile başladı. Didim Atatürk bulvarı üzerindeki yürüyüş kortejine yörük kültürünün simgesi olan develer de katıldı. Develer’in ardından davul zurna ile yürüyüş başlatılırken korteje İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Erkut Arslan, kurum müdürleri, oda ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, animasyon ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk bulvarı üzerinde devam eden yürüyüş Apollon Tapınağı önünde sona erdi. Açılış kurdelası ilçe protokolü tarafından kesildi.

Ardından resmi törenlere geçildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş konuşmasında Aydın’ın zeytin varlığı hakkında bilgiler vererek “ Zeytin ağacının ölümsüzlüğü, dalının barışı simgelediği coğrafyamızın çok kıymetli, kadim bir üründür. Ülkemiz ve ilimiz sahip olduğu coğrafi konum ve iklimsel özelliklerle bu değerli meyvenin ve yağının üretilebildiği yegane yerler arasındadır. İlimiz zeytin üretimiyle ülke sıralamasında ilk sıralarda yer alan ve toplam üretime %10 üzerinde katkı sunan önemli bir zeytin üreticisi konumundadır. Nitekim ülkemizin sahip olduğu 30 coğrafi işaretli ürün arasında Aydın Yamalak Sarısı Zeytinimiz Aydın Memecik Zeytinimiz ile bu kıymetli ürünün yağı olan Avrupa Birliğince de tescillenmiş Aydın Memecik Zeytinyağımız bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl ilimizde toplamda 173 bin ton zeytin üretimi gerçekleşirken bu üretimin %70’i yağlık, %30’unu sofralık zeytin oluşturmaktadır. Bu yılki öngörümüz rekoltemizde 154 bin sofralık, 360 bin yağlık toplam 514 bin ton zeytin rekoltesi bekliyoruz. Ekonomisini tarımın yanında turizminle şekillendirdiği Didim ilçemizde altıncısı düzenlenen Uluslararası Zeytin Festivali’nin ilimizin ürünlerini ve kültürünü Yerli ve yabancı konuklarımıza tanıtma ve zenginliklerimizi onlarla paylaşma anlamında oldukça kıymetli olduğu kanaatini taşıyorum” dedi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise konuşmasında Didim’in antik ve zeytin’in antik geçmişiyle ilgili detaylı bilgiler aktararak “Ne mutlu bizlere ki dibinde biz 2 bin 500 yıllık ağaçlara sahibiz. Gözünüzün önündeki ağaçlar canlandırın ki bu tarihin gördüğü en büyük imparatorluk Osmanlı’nın başlangıcını görmüş, yükseliş dönemini görmüş, maalesef sona erdiğini görmüş. Bu güzel cumhuriyetimizin başlangıcını gördü ve gün gönderimizin sözüyle İlelebet faydalar olacak bu cumhuriyetle beraber bu büyük ağaçlar inşallah yaşamaya devam edecekler. Bu yıl 6. Didim Zeytin festivali de bunun geleceğe taşınması noktasında önemli bir adım olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Seçil Tireli “zeytin yolculuğu” adlı gösterisini sahneledi. Ardından DAHOT Halk oyunları ekipleri yöresel oyunlarını oynadı. Ardından İlçe protokolü festival alanında açılan standları gezdi; kendilerine ikram edilen ürünlerin tadına baktı.