Aydın’ın Didim ilçesinde belediye tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Didim Vegan Festivali başladı. Kortej yürüyüşüyle başlayan festival 3 gün boyunca sürecek.

Türkiye’nin ilk, dünyanın ise ikinci ’Vegan Dostu’ kenti Didim’de belediye öncülüğünde düzenlenen Didim VegFest’te 5’inci kez kapılarını açtı. Dünyaca ünlü Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleşen festivalin açılışına Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP ve İyi Parti İlçe Başkanları, CHP’li İl ve İlçe yöneticileri, Oda başkanları belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış, Ege, Karadeniz ve Kolombiya gruplarının dans gösterisiyle başlandı. Vegfest’in açılış konuşmasını yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay konuşmasında “Hem benim ekip arkadaşlarım var, hem Türkiye’nin dört bir yanında vegan felsefesine gönül vermiş ve bu uğurda maddi, manevi her türlü imkanını sergileyen bu işler için uğraşan ve hiçbir karşılık beklemeyen daha yaşanabilir, daha düzgün daha iyi bir dünya için uğraşan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Önlerinde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Evet bugün beşincisini düzenliyoruz. Giderek üstüne koyarak devam ettiğimiz renkli, güzel bir temele dayanan ve insanlık için tüm insanlık için ve tüm hayvanlar için, tüm yaşayanlar için, tüm canlılar için çok özellikli bir şekilde onları koruyan, onları geliştirmeye çalışan bir felsefenin ürünü olan vegan felsefesini dilim gibi güzel bir turistik şehrimizde, ilçemizde yapıyor olmaktan dolayı gerçekten son derece gururluyuz. Birçok festival yapılabilir. Biz de bunun dışında daha birçok festivaller yapıyoruz Ama onları gölgede bırakmasın ama gerçekten vegan festivali insanlık için vegan felsefesi yayma anlamında bütün canlıların yaşam gerçeklerine saygı duyan bir düşünceye, bir felsefeyi, felsefeye sahip olduğu için son derece önemli Şimdi geri kalanda birçok beş yıl içerisinde, dört, dört yıl içerisinde yaptıklarımızı katılanlar bizi takip edenler, basından da biliyorlar. Ama özellikle bu yıl yeni paydaşlarımız var. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Dediğim gibi önce ulusala, ondan sonra da uluslararası bir düzeye çıkaracağımız bu güzel festival için bugün aramızda bulunan ve bugünkü organizasyonda çok büyük emekleri olan Yaşamdan Yana Derneği Daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir ne önlem alınması gerekiyorsa o önlemleri alarak ve bu festivalin içine katarak festivali büyüterek devam edeceğiz. Bundan sonra amacımız önce bir büyükşehirdeki muhtemelen İstanbul olacak. Bu festivali orada yapıp duyurup ondan sonra da uluslararası düzeye çıkacağız yaptığımız anlaşmalarla hangi bölgelerde nerelere ulaşıyoruz ve ilklerin belediyesi olarak anlaşmalara imza attık” ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar bando eşliğinde Vegan sokağında bulunan stantları gezerek vegan ürünlerini tattı. Festivalde vegan ürünlerinin yanı sıra vegandan yapılan çanta, ayakkabı ve giysilerde beğeniye sunulurken çocuklar için atölye etkinlikleri düzenlendi.