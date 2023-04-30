Didim Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Didim Vegfest unutulmaz anlara şahitlik etmeye devam ediyor. Vegan yaşam felsefesine inanmış, yerli ve yabancı misafirlerin buluştuğu Didim Vegfest’te yeniden dünya rekoru kırıldı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen dünyanın en büyük vegan dürümün ardından, bu yılda mutfak atölyesinde 5 metrelik dünyanın en büyük vegan lokma ağacı yapıldı. Festival etkinlikleri çerçevesinde, tahta şişler üzerine koyularak, birbirinin üzerine eklenen lokmalar ile dünyanın en büyük lokma ağacı oluşturuldu. Lokma ağacının en üstüne vinç yardımı ile yetişen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay lokma ağacının son lokmasını ağacın üzerine ekleyerek, 40 kilogramlık vegan çikolata sosunu ağacın üzerine döktü. Dünyanın en büyük lokma ağacı oluşturularak dünya rekor denemesi gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Geçen yıl dünyanın en büyük vegan dürümünü yapmıştık. Bu yılda dünyanın en büyük lokma ağacını yaptık. Festivalimiz daha güzel etkinliklerle devam edecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk ve tek vegan festivali, birbirinden güzel etkinlik, konser, söyleşi ve panellerle devam ediyor.