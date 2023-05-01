Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek Vegan festivali Didim Vegfest muhteşem bir Ceylan Ertem konseri ile sona erdi.

Söyleşiler, paneller, sergiler, konserler ve mutfak atölyesi etkinliklerinin gerçekleştiği ülkemizden ve tüm dünyadan Vegan felsefesine inanmış katılımcıların yer aldığı Türkiye’nin ilk ve tek Vegan festivali Didim Vegfest, Ceylan Ertem konseri ile sona erdi. Festivalin son gününde güneşin batmasıyla birlikte Apollon Tapınağı’nın hemen yanı başında kurulan konser alanında sahne alan ünlü vegan sanatçı Ceylan Ertem birbirinden güzel eserlerini hayranları için seslendirdi. Binlerce vatandaşın takip ettiği konser renkli görüntülere sahne oldu.

Konserde konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Türkiye’nin ilk Vegan dostu kent olan Didim’de gerçekleştirilen Didim Vegfest’e katılan misafirlere teşekkür ederim” dedi. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, konserin sonunda ünlü şarkıcı Ceylan Ertem’e çiçek ve plaket takdim etti.